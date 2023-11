In Spagna l'ultima tappa del Motomondiale

Maverick Vinales (Aprilia) si prende la pole (in 1’28.931) del Gran Premio di Valencia valido come ultima tappa del MotoGp. Accanto a lui ci saranno Francesco Bagnaia (Ducati) e Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), che all’ultimo istante strappa un posto in prima fila. Male Martin (Ducati Prima Pramac), sesto. Già oggi si può decidere la lotta per il mondiale con Bagnaia che si laureerà campione se guadagnerà 4 punti su Martin nella Sprint Race. Brutta caduta in Curva 8 per Brad Binder (KTM), che comunque si rialza senza particolari problemi.

