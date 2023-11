Jorge Martin, secondo, rosicchia due punti al pilota italiano in classifica generale

Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Malesia. Il pilota spagnolo del team Gresini ha preceduto Jorge Martin, secondo, e Pecco Bagnaia, terzo. Bene anche Bastianini che ha concluso la sua gara al quarto posto. Settimo posto per Bezzecchi. Dopo la Sprint Race Martin rosicchia 2 punti nella classifica del mondiale piloti a Bagnaia che però resta leader con 11 punti di vantaggio.

Bagnaia: “E’ stato un peccato, stavamo facendo cose giuste”

“Ho iniziato a faticare molto col davanti non riuscivo più a fermarmi, era un po’ strano. Gli ultimi giri ero in netta difficoltà, ho girato pianissimo è stato un peccato perché stavamo facendo le cose giuste”. Così Pecco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport dopo la Sprint Race del Gran Premio di Malesia. “Abbiamo tempo e modo di vedere cosa non ha funzionato. Sono contento perché partire in pole position è sempre importante e per domani siam di nuovo lì”, ha aggiunto il leader del Mondiale.

