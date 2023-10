Foto @Giuseppe Donvito Aero Gravity

Le competizioni si svolgeranno il prossimo 28 e 29 ottobre. Per la prima volta arriva nel nostro Paese anche la competizione Handifly Race, dedicata agli atleti disabili

In arrivo a Milano i Campionati Italiani di volo Indoor 2023. Le gare sono in programma tra sabato 28 e domenica 29 ottobre all’Aero Gravity di Pero, l’unica galleria del vento verticale d’Italia e la più grande d’Europa. Per la prima volta si disputerà nel Belpaese anche la competizione Handifly Race, in programma il 29, e dedicata ad atleti con disabilità. Contestualmente, Aero Gravity apre ai neofiti del volo, bambini ed adulti, una nuova categoria FLY RACE che ha l’obiettivo di avvicinare al mondo dell’agonismo tutti coloro che hanno consolidato le basi del volo ma che non hanno sufficiente esperienza per poter competere nelle discipline classiche.

Il format di gara

Il format di gara è unico per entrambe le discipline, gli atleti dovranno nel minor tempo possibile effettuare il percorso di gara indicato con dei sensori luminosi, posti sulla superfice del tunnel di volo. Ogni atleta avrà a disposizione due sessioni di volo test non giudicate e tre sessioni di qualifica, il miglior tempo di volo di qualifica permetterà di accedere alla semifinale ad 8 atleti e i migliori 4 atleti si contenderanno il titolo di campione. Solo nella categoria #HandiFlyRace, ad ogni atleta verrà assegnato un coefficiente di volo in base alla propria disabilità, maggiore sarà la disabilità e minore sarà il coefficiente di volo che verrà moltiplicato per il tempo di gara, questo permetterà un’equa classifica finale senza dover suddividere le categorie di volo in base alle disabilità.

Il progetto di Aero Gravity per i disabili

Aero Gravity disputerà la terza ed ultima tappa della #HandiFlyRace 2023, svoltasi precedentemente in Repubblica Ceca e Francia, questa nuova disciplina nata nel 2022 grazie agli sforzi della Federazione Francese di Paracadutismo ha incontrato fin da subito il favore di Aero Gravity che è diventata, con i suoi referenti, un punto riferimento per la divulgazione e la crescita di questo nuovo movimento paralimpico. Fin dalla sua nascita Aero Gravity ha inserito nel suo organico Andrea Pacini, figura di riferimento ed unico paracadutista paraplegico Italiano con all’attivo oltre 400 lanci, referente del progetto Aero Gravity Disability Project che ha permesso ad oltre 1000 persone con disabilità di avvicinarsi al volo indoor

