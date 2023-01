L'azzurra si piazza a 37 centesimi dalla canadese Valerie Grenier, quarta l'altra italiana Federica Brignone

Marta Bassino di nuovo sul podio in gigante nella gara di Coppa del Mondo di sci di Kraniska Gora vinta dalla canadese Valerie Grenier, già leader al termine della prima manche. L’azzurra si è piazzata seconda a 37 centesimi dalla vincitrice in un podio completato dalla slovacca Petra Vlhova, terza a 40 centesimi. Quarta piazza per Federica Brignone, a 53 centesimi.

GRANDE MARTA! 👏⛷️ Nel gigante di Coppa del Mondo a Kranjska Gora seconda posizione per Marta Bassino!#ItaliaTeam | @Fisiofficial pic.twitter.com/IzA1RG99ik — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) January 7, 2023

Nella top ten anche Lara Gut-Behrami, quinta a 56 centesimi, e Mikaela Shiffrin, sesta a 1″33. Per la sciatrice piemontese, sempre più leader nella classifica di specialità, si tratta del settimo podio consecutivo in gigante.

