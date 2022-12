Per la prima volta una nazionale africana si qualifica per le semifinali di un Mondiale di calcio

(LaPresse) E’ esplosa la festa dei tifosi del Marocco anche nella fan zone di Doha dopo il successo dei rossoverdi nei quarti di finale di Qatar 2022 sul Portogallo per 1-0. Per la prima volta una nazionale africana si qualifica per le semifinali di un Mondiale di calcio.

