La fuoriclasse bergamasca si aggiudica anche la seconda prova valida per la Coppa del Mondo

Una super Sofia Goggia concede il bis sulle nevi canadesi. La fuoriclasse bergamasca si aggiudica, infatti, anche la seconda discesa libera di Lake Louise valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Con il tempo di 1’28″96, Goggia precede di 0.34 centesimi l’austriaca figlia d’arte Nina Ortlieb e di 0.37 centesimi la svizzera Corinne Suter. La partenza della discesa femminile è stata abbassata a causa del vento allo start del SuperG maschile.

Un piccolo aiuto per la bergamasca, che proprio nella parte alta della pista sembrava soffrire nei giorni scorsi, ma che allo stesso tempo ha mostrato porta dopo porta la sua superioritĂ nei confronti della concorrenza. La vicecampionessa olimpica continua quindi a imperversare sulla pista ‘Men’s Olympic’ di Lake Louise, dove ha vinto la quinta gara di fila disputata sul pendio canadese. Perchè quel pettorale rosso di leader della classifica di specialitĂ che indossa ininterrottamentre dal 19 dicembre 2020 è diventato ormai parte del corpo e le dona una forza ulteriore, ogni volta che esce dal cancelletto. Le sette vittorie consecutive a Lake Louise ottenute dall’amica Lindsey Vonn e realizzate fra il 2020 e 2012 sono ineguagliabili (soprattutto perchè l’anno venturo il calendario non sembrerebbe prevedere gare nello stato dell’Alberta), ma il carico di fiducia dopo le tribulazioni della seconda parte della scorsa stagione può diventare un propellente importante al ritorno in Europa.

In casa Italia arrivano buoni segnali da Nicol Delago. La gardenese aveva mostrato incoraggianti miglioramenti nella gara del giorno precedente, stavolta ha dato continuitĂ all’azione con un settimo posto a 1″05, seguita da Elena Curtoni al dodicesimo posto. Fuori dalle venti invece Marta Bassino, Nadia Delago, Federica Brignone e Laura Pirovano, esclusa dalla zona punti Karoline Pichler. Nella classifica di specialitĂ Goggia sale a 200 punti contro i 140 di Suter e i 120 di Ortlieb, nella generale l’assente Mikaela Shiffrin continua a guidare con 265 punti, la inseguono Wendy Holdener con 240 e Petra Vlhova con 220, Goggia sale al quarto posto. Domenica 4 dicembre ultima gara del trittico canadese con un supergigante, al via alle ore 19.00 italiane.

