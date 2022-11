Parata nella città texana dopo la conquista delle World Series

(LaPresse) – La città di Houston, in Texas, ha reso omaggio agli Astros: una parata per le strade cittadine ha celebrato la squadra che ha recentemente vinto le World Series, la finale della MLB, il campionato professionistico di baseball. Sabato il trionfo della squadra: gli Astros hanno vinto per 4-1 contro i Philadelphia Phillies nella gara 6 delle finali.

The Houston Astros are 2022 World Champions! 🏆 pic.twitter.com/E0K9WNmKCH — Houston Astros (@astros) November 6, 2022

