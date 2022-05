Incredibile ultimo giro del monegasco che si mette alle spalle il campione del mondo della Red Bull

Charles Leclerc conquista la pole position con un incredibile ultimo giro nelle prove ufficiali del Gran Premio di Formula 1 di Spagna, a Barcellona, e si mette alle spalle il rivale della Red Bull, Max Verstappen, e il compagno di squadra Carlos Sainz. La Ferrari può sorridere dopo aver trattenuto il fiato per lunghi minuti: quando ne mancavano otto alla fine del Q3, infatti, Leclerc è finito in testacoda ed è dovuto rientrare ai box. Con un solo tentativo a disposizione, il ferrarista non si è scomposto e ha fatto un giro perfetto chiudendo in 1’18″750, unico sotto l’1’19”, con 323 millesimi di vantaggio su Verstappen e 416 su Sainz. In quarta posizione la Mercedes di Russell, davanti all’altra Red Bull di Perez e alla Mercedes di Hamilton.

Il testacoda non è stato l’unico momento di apprensione per i tifosi della Ferrari nel corso delle prove: nella Q2, infatti, dal muretto hanno deciso di risparmiare un tentativo a Leclerc, per guadagnare un treno di gomme nuove per la gara, prendendosi però un rischio notevole di restare fuori dalla Q3. Invece il tempo del leader del Mondiale ha resistito e lui ha chiuso settimo. “Mi sento bene – dice alla fine – è stata una sessione difficile, specialmente nel Q3, perché ho commesso un errore e poi avevo un solo giro, però è andata bene e sono contento. Sono in una posizione forte in partenza, ma dovremo gestire bene le gomme perché Verstappen è lì e nell’ultimo Gran Premio abbiamo sofferto con le gomme. Spero di poter fare una doppietta con Carlos, daremo tutto per questo”.

Verstappen ha avuto un problema nell’ultimo tentativo e non ha potuto giocarsi fino in fondo le sue chance, ma è fiducioso sul passo gara e sulle gomme: “Sicuramente ho perso potenza con il drs e non potevo spingere, ma partire dalla prima fila, visto il weekend nel suo complesso, è un ottimo risultato. Nella gestione gomme andiamo bene, ma qui domani farà molto caldo e sarà difficile per tutti”. Dal canto suo, Sainz vuole sfruttare il vantaggio di partire dietro al compagno di squadra, dal lato ‘pulito’ della pista: “È stato un weekend difficile finora, con caldo e vento, ma oggi sono riuscito a fare un buon giro che ci dà una buona posizione per domani. Credo che domani tutto sia possibile, sicuramente ci proveremo, dando il nostro meglio per andare davanti in partenza”.

Soddisfazione da parte della Ferrari, soprattutto per il sangue freddo dimostrato da Leclerc: “Era molto difficile rimanere calmo in quella situazione, e invece lui c’è riuscito e ha fatto un gran giro, prendendo la pole”, sottolinea il direttore sportivo, Laurent Mekies, che spiega la scelta di far risparmiare un tentativo a Leclerc in Q2: “Il degrado delle gomme qui è il più alto della stagione, addirittura più alto del Bahrain, e quindi volevamo risparmiare il più alto numero di treni di gomme possibile, e per quello ci siamo presi quel rischio in Q2”.

