Gianmarco Tamberi si è piazzato al terzo posto nella finale del salto in alto ai Mondiali indoor di Belgrado, in Serbia. Il campione olimpico della specialità ha conquistato la medaglia di bronzo saltando la misura di 2 metri e 31 centimetri. La medaglia d’oro è andata al coreano Sang-hyeok Woo con la misura di 2.34, argento per lo svizzero Loïc Gasch con 2.31 ma un errore in meno rispetto a Tamberi che ha chiuso ex aequo con il neozelandese Hamish Kerr.

Tamberi si è presentato a Belgrado all’ultimo momento, senza aver preparato l’evento in maniera specifica ma soltanto come tappa di passaggio verso i Mondiali all’aperto di Eugene in luglio. Per l’atleta delle Fiamme Oro è la seconda medaglia mondiale dopo il trionfo di sei anni fa a Portland, sempre al coperto.

L’Italia, che è stata oro ieri sera con Marcell Jacobs nei 60 metri, non vinceva due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali indoor da Barcellona 1995. Gimbo è sceso in pista con i colori dell’Ucraina disegnati sulla spalla destra e l’omaggio agli amici saltatori Bondarenko e Protsenko, con i loro cognomi griffati sulla pelle con un pennarello.

La vicinanza al popolo ucraino straziato dalla guerra è testimoniata anche dalla mascherina con i colori del Paese, all’indomani dell’abbraccio con l’oro mondiale al femminile Yaroslava Mahuchikh, supportata a bordo pedana durante tutta la finale.

Tamberi: “Era una follia esserci, felice per questo bronzo”

“Il bronzo era l’obiettivo, mi fa piacere perché prendere una medaglia in un contesto di alto livello vale di più che vincere con una misura mediocre. Sono soddisfatto, era una sfida grande e comunque abbiamo portato a casa un bronzo mondiale”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi commentando a RaiSport il suo terzo posto nel salto in alto ai Mondiali indoor di Belgrado. “Era un azzardo venire, una follia, ma sono le cose che mi piacciono. Sono quelle cose che fanno la differenza e mi vengono i brividi quando le racconti”, ha aggiunto l’azzurro.

