La pattinatrice ha conquistato la sua terza medaglia in queste Olimpiadi, l'undicesima in assoluto

Arianna Fontana nello storia dello sport italiano. La pattinatrice azzurra ha vinto l’argento nei 1500 di short track ai Giochi di Pechino 2022, precedendo al fotofinish, per appena tre millesimi, l’olandese Suzanne Schulting. L’oro è andato alla coreana Minjeong Choi. Con questa medaglia, undicesima per lei alle Olimpiadi, Fontana stacca Stefania Belmondo e diventa la donna italiana più medagliata di sempre ai Giochi, sia invernali che estivi. Per la campionessa di Sondrio si tratta della terza medaglia in questa rassegna a cinque cerchi, dopo l’oro nei 500 metri e l’argento nella staffetta mista. L’Italia sale così a 15 medaglie complessive in questa rassegna in Cina, la seconda più ‘fruttuosa’ di sempre, alle spalle del record assoluto di Lillehammer 1994 (20).

