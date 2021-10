L'annuncio del coach Steve Nash. A New York necessaria almeno una dose per accedere a palestre e arene

La stella Nba Kyrie Irving, che ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid, salterà le partite casalinghe dei Brooklyn Nets. Lo ha annunciato il coach Steve Nash. “Non giocherà le partite in casa, dovremo fare a meno di lui quest’anno – ha ammesso – Bisognerà capire solo quando, dove e per quanto tempo”. Il playmaker statunitense rischia di saltare fino a 43 partite di regular season: le 41 sfide casalinghe al Barclays Center e i due match del Madison Square Garden contro i New York Knicks. A New York infatti è necessario aver ricevuto almeno una dose di vaccino per poter accedere a palestre e arene.

