Annullato il programma odierno della Supersport 300 sul circuito spagnolo

Lutto nel mondo dei motori. Il 15enne Dean Berta Vinales, pilota della Supersport 300, è morto per le conseguenze di un incidente sul circuito di Jerez. Lo comunica sui propri canali social la Superbike, annunciando che il programma odierno sul circuito spagnolo è stato annullato. Il giovane pilota iberico, cugino di Maverick Vinales, ex pilota Yamaha di MotoGp oggi all’Aprilia, è deceduto a causa delle lesioni riportate dopo un incidente in gara1 del Campionato del Mondo FIM Supersport 300. Berta Vinales “ha riportato delle serie lesioni alla testa e al torace. Le vetture mediche sono immediatamente arrivate sul luogo dell’incidente e il pilota è stato assistito in pista, all’interno dell’ambulanza e al Centro Medico del circuito – si legge sul sito ufficiale della Superbike – Nonostante tutti gli sforzi compiuti dallo staff medico del circuito, il Centro Medico ha comunicato che purtroppo Berta Viñales si è dovuto arrendere alle serie lesioni riportate”. Il 15enne spagnolo stava attraversando un bel momento di forma nel corso della sua prima annata nel Campionato del Mondo FIM Supersport 300; a Magny-Cours in Gara 2 aveva conquistato un quarto posto prima della sesta posizione portata a casa in Gara 2 al Circuit de Barcelona-Catalunya oltre ad aver firmato il giro più veloce in Gara 1. Nel corso del Round Motul di Spagna stava mostrando un gran potenziale, lottando nel gruppo di testa e partendo dalla decima casella dopo la sua miglior prestazione in Superpole. La FIM, Dorna e il Circuito de Jerez – Angel Nieto “porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, al team di Berta Viñales e a tutti coloro che gli volevano bene”

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.

The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.

The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl

