E' la 40esima medaglia dell'Italia conquistata nell'ultima giornata dei Giochi

Una medaglia cercata e voluta. Dopo cinque anni di sacrifici, sudore e lacrime le Farfalle della ritmica tornano a casa da Tokyo con un bellissimo bronzo alle spalle di Bulgaria e Russia, che vinceva ininterrottamente da Atlanta 1996. La quarta piazza, che le Farfalle occuparono sia a Rio nel 2016, sia a Pechino nel 2008, è toccata questa volta alla Cina. La squadra azzurra, composta da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, aveva chiuso al quarto posto l’esercizio alle 5 palle, recuperando una posizione ai 3 cerchi e 2 clavette.

Un podio dedicato alla storica allenatrice Emanuela Maccarani. “E’ la nostra ancora e guida”, dicono in coro le ragazze. “Una finale olimpica è sempre molto combattuta. Dopo le qualifiche di ieri, abbiamo azzerato tutto. Ci siamo dette di gareggiare con cuore, unione e anima. Questo ci ha guidato dopo la prima rotazione e abbiamo fatto il secondo esercizio meglio che potevamo. E’ un’emozione stupenda che non si può discutere”, racconta la capitana Alessia Maurelli, che sul podio non ha trattenuto le lacrime. “L’Italia Team vola alto, come le Farfalle – le celebra il presidente del Coni, Giovanni Malagò – Italia a podio tutti i giorni. Il suggello a un’edizione storica!”.

L’#ItaliaTeam vola alto, come le Farfalle. Splendido bronzo nell’All Around #RhythmicGymnastics e 40ª medaglia a #Tokyo2020. Grazie alle campionesse guidate da Emanuela Maccarani che ci regalano un altro primato: Italia a podio tutti i giorni. Il suggello a un’edizione storica! pic.twitter.com/JtQiXuoJ7h — Giovanni Malagò (@giomalago) August 8, 2021

Le Farfalle migliorano di oltre cinque decimi il totale delle qualifiche di ieri (87.150), aumentando la difficoltà di entrambe le routine, la prima con l’attrezzo singolo montata sulla melodia di Butterfly-Ninja di Maxime Rodriguez e la seconda coreografata sulle note di Tree of Life Suite. Dopo la delusione del quarto posto a Rio de Janeiro, Centofanti e Maurelli coronano così il sogno della medaglia olimpica, insieme alle compagne dell’Accademia Internazionale di Desio.

