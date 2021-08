Il segretario generale del Coni in conferenza stampa

“Ci tenevo a fare una riflessione sulla spedizione olimpica: di fatto per noi Tokyo 2020 è molto di più, è un punto di arrivo”. Così il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, durante una conferenza stampa. “Abbiamo centralizzato tutto sulla preparazione olimpica, abbiamo recuperato i centri di preparazione olimpica trattandoli come dei veri e propri asset in questi anni” ha specificato Mornati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata