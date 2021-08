39esima medaglia per l'Italia ai Giochi

L’azzurro Abraham Conyedo Ruano ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta libera, categoria 97kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’italocubano ha battuto nella finale per il terzo posto il turco Suleyman Karadeniz con il punteggio di 6-2. Per l’Italia è questa la medaglia numero 39 in questa edizione dei Giochi.

“Voglio dire a tutto il popolo italiano che ce l’ho fatta, ho centrato la medaglia e l’ho fatto per voi, per tutto il Paese e per la mia famiglia”. Così Abraham Conyedo Ruano commenta la splendida medaglia di bronzo vinta nella lotta, categoria 97 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Mi sento benissimo per questa quinta medaglia: per la nostra federazione, per il CONI e per tutti quelli che mi hanno aiutato e creduto in me. Grazie davvero!”, ha aggiunto il colosso italocubano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata