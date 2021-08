Immagine AP

Con questa medaglia l'Italia Team eguaglia Los Angeles '32 e Roma '69

Antonella Palmisamo ha conquistato la medaglia d’oro nella 20 km di marcia femminile. L’azzurra ha allungato a tre chilometri dal traguardo e senza alcun minimo cedimento ha lasciato dietro le avversarie arrivando al traguardo in solitaria con il tempo di 1h29″12 la colombiana Erica Arenas, terza la la cinese H.Liu. Per l’Italia è l’ottava medaglia d’oro (la quarta nell’atletica), il 36/mo podio in questa edizione con cui si raggiunge il record di medaglie di Los Angeles ’32 e Roma ’60.

Il medagliere

Con l’oro di Antonella Palmisano nella 20 knm di marcia l’Italia porta a 36 il bottino di medaglie ai Giochi di Tokyo 2020 eguagliando il primato di podi realizzato a Los Angeles ’32 e Roma ’60.

Il risultato arriva il giorno del compleanno di Palmisano.

Le parole di Palmisano

“Adesso penso che andrò a rivedere questa gara. Oggi è il giorno del mio compleanno e volevo che i sacrifici fossero ripagati. Negli ultimi 5 chilometri ho sentito tutta l’energia dentro per andare avanti, la spinta di tutti le persone che mi hanno sostenuto e che mi hanno dato la forza. Dopo la Coppa Europa a maggio sono stati fermo 40 giorni. Ma ogni giorno ho pianto. Era impensabile essere qui, avevo paura di rinunciare a questa gara. Ne è valsa la pena”. Così Antonella Palmisano, a Raidue, dopo la vittoria nei 20 chilometri di marcia. “Ora ho voglia di sentire l’inno, Stano mi ha fatto venire i brividi, mi ha dato una grande carica. E poi la scia con gli ori di Jacobs e Tamberi, e poi la nazionale di calcio agli Europei. E’ un periodo magico per l’Italia, Ciao Italia”, ha concluso.

