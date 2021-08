Immagine Twitter CONI

E' la decima medaglia del metallo più pregiato per l'Italia Team. E' nuovo record italiano, Palazzo Chigi: "Un altro giorno da incorniciare"

Medaglia d’oro nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020, trascinata ancora una volta da Marcell Jacobs, già oro nei 100 metri piani qualche giorno fa. Con lui anche Filippo Tortu. Lorenzo Patta (partito dai blocchi), il campione olimpico Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno chiuso con il tempo di 37’50 davanti alla Gran Bretagna 37.51 e al Canada 37.70.

L’Italia ha realizzato il nuovo record italiano. Splendida frazione di Tortu che nel finale ha realizzato un grande recupero e all’ultimo metro ha superato l’avversario britannico.

Con le medaglia d’oro nella 4×100 maschile, l’Italia migliora ancora il suo record nel medagliere salando a un totale di 38 medaglie. Di queste 10 sono d’oro, 10 di argento e 18 di bronzo.

È festa per l’Italia allo Stadio Olimpico di Tokyo dopo il trionfo nella staffetta 4×100 maschile dagli altoparlanti è partita ‘Notti magiche’, mentre gli atleti italiani presenti in tribuna hanno intonato ‘Volare’.

Le parole di Jacobs

“La cosa più bella che è successa è che prima della gara ci siamo detti di vincere questa medaglia d’oro, ci abbiamo creduto fino in fondo ed è fantastico”. Lo ha detto Marcell Jacobs commentando a RaiSport la medaglia d’oro nella 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Tokyo mi sta regalando tanto, una doppia medaglia d’oro chi se l’aspettava. Abbiamo fatto un grande lavoro, è stato in percorso lungo ma ora siamo sul tetto del Mondo: che dire, grazie anche a tutti gli italiani che ci hanno sostenuto”, ha aggiunto. “E’ qualcosa di incredibile, un record per l’Italia. Quando tornerò in camera inizierò a piangere, perchè è incredibile quanto sta succedendo”, ha concluso Jacobs.

Un altro giorno da incorniciare a #Tokyo2020.

Tre ori in poche ore, uno storico 🥇 nella 4×100 e record assoluto di medaglie olimpiche in una singola edizione.

Grandi #azzurri⁩ 🇮🇹 @ItaliaTeam_it — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) August 6, 2021

