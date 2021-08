Dopo l'argento negli 800 stile, il nuotatore azzurro ha conquistato il bronzo nella 10km in acque libere

“Il triplete a Parigi 2024? Sono come la Juve, continuo a inseguirlo ma…”. Così Gregorio Paltrinieri risponde con una battuta sul sogno di un tris di medaglie d’oro nelle sue tre specialità (800, 1500 e 10 km) alle prossime Olimpiadi. “Ci provo, a me piace gareggiare ma a Parigi mancano ancora tre anni e prima abbiamo i Mondiale a anche gli Europei in casa a Roma, e io in casa non ho mai gareggiato. Vorrei far bene”, ha aggiunto l’azzurro che giovedì ha conquistato il bronzo nella 10km in acque libere, dopo aver vinto l’argento negli 800 stile.

