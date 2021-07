Al via venerdì i Giochi tra le restrizioni per la pandemia

(LaPresse) – La torcia olimpica è arrivata a Tokyo venerdì pomeriggio in vista della cerimonia d’apertura dei Giochi alle 20 ora locale, le 13 in Italia. A causa delle restrizioni anti-Covid i tedofori non hanno sfilato per le vie della città ma si sono passati a vicenda la fiaccola in una cerimonia di fronte alla sede del governo metropolitano.

