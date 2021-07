Il presidente del Coni parla alla vigilia dell'inaugurazione dei Giochi olimpici

(LaPresse) “Credo che in considerazione delle restrizioni che stiamo vivendo avere Casa Italia sia un vero valore aggiunto. Non potranno esserci le situazioni che conoscete ma si è fatto il massimo possibile”, ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò da Tokyo. Per quanto riguarda gli atleti – è stato spiegato – potranno visitare la struttura e mettersi a disposizione dei media di persona solamente una volta terminate le gare. I medagliati di giornata comunque si collegheranno la sera a Casa Italia in maniera virtuale dal villaggio olimpico. “Saranno due settimane difficili, ma significative. Ognuno potrà dire: io c’ero”, ha aggiunto il numero uno del Comitato olimpico italiano alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi giapponesi.

Per l’occasione è arrivata nel paese del Sol Levante anche la First lady americana Jill Biden. Intanto a poche ore dall’evento il comitato organizzatore delle Olimpiadi ha licenziato il direttore della cerimonia di apertura a causa di uno scherzo sull’Olocausto che il dirigente ha fatto durante uno spettacolo comico nel 1998.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata