L'azzurro sconfitto in due set dal polacco 7-6, 6-4

Finisce in finale il sogno di Jannik Sinner a Miami: il 19enne tennista altoatesino si è arreso a Hubert Hurkacz per 7-6, 6-4 nella gara valida per il Miami Open. Il polacco si è imposto in un’ora e 46 minuti conquistando il suo primo Master in carriera. Per il giovane altoatesino si trattava della prima finale in carriera di un torneo di questo livello. E’ il quarto adolescente che si è giocato il titolo a Miami, il primo da quando Novak Djokovic vinse il torneo nel 2007.

