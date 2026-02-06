Home > Spettacoli > Televisione > Sanremo 2026, co-conduttori: ci sono anche Lillo e Andrea Pucci

Si allarga la squadra dei co-conduttori al Festival di Sanremo 2026, al via il 24 febbraio. L’annuncio è stato dato questa mattina dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti sui social. “Bene, bene, bene. Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26. E non finisce qui”, ha scritto Conti in un post su Instagram. Quindi, Lillo in co-conduzione il 25 febbraio e Pucci per la serata del 26 febbraio. “La prox settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo 2026”, ha anticipato Conti.

Pucci ha ‘celebrato’ la co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo con una foto che lo ritrae di schiena completamente nudo mentre guarda il mare, accompagnata dal messaggio “Sanremo, sto arrivando”. E Carlo Conti, rispondendo al post su Instagram, ha replicato: “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino”. Ahahhahahhahahahahahahah boh vediamo”, la risposta del comico al direttore artistico.

Da Can Yaman a Fagnani, Festival ‘Made in Rai’

Più in house di così non potrebbe essere il prossimo Festival di Sanremo. Quasi un timbro sulla rivendicata paternità dell’attuale formula da parte del servizio pubblico a pochi mesi dalla gara, vinta, per l’assegnazione dei diritti per l’organizzazione della kermesse canora. Un po’ per scelta un po’ per caso (forse) saranno tanti i volti e le voci dell’universo Rai ad alternarsi sul palco dell’Ariston per fare compagnia al pubblico. A partire da Can Yaman, co-conduttore con Carlo Conti e Laura Pausini della prima serata. L’attore e modello turco è il protagonista del remake di ‘Sandokan’, serie di successo sulla ‘Tigre della Malesia’ (ascolti sempre superiori ai quattro milioni di spettatori) che dovrebbe veder partire a breve (tra la primavera e l’estate) le riprese della seconda stagione.

A proposito di ‘Belve’, ecco Francesca Fagnani che affiancherà Fulminacci nella serata Cover, mettendo alla prova le sue corde vocali in ‘Parole parole’ di Mina. Sempre nei duetti, che saranno presentati anche da Lillo Petrolo, ecco Belen Rodriguez, che conduce ‘Radio2 Matti da legare’. La conduttrice argentina sarà la spalla di Samurai Jay, insieme a Roy Paci, in ‘Baila Morena’ di Zucchero. E ancora: tra i Big ci sono Levante e Leo Gassmann, tra gli interpreti della recente miniserie Rai ‘L’invisibile’ sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Non solo, Leo è anche figlio di Alessandro Gassmann, quel Dante Balestra protagonista dell’apprezzata fiction ‘Un professore’.

Non è la prima volta che il ‘Made in Rai’ – talvolta con annesse promozioni – si prende la scena all’Ariston. L’anno scorso fu la volta del cast della quinta stagione di ‘Mare fuori’, ma anche dell’ospitata di Roberto Benigni nell’ultima serata, con il Premio Oscar che per l’occasione annunciò il ritorno su Rai1 con lo show ‘Il sogno’ sull’Unione europea.

Per non parlare della presentazione di ‘Follemente’ di Paolo Genovese, con Rai Cinema tra le case di produzione. Il cast salì sul palco intonando ‘Somebody to love’ dei Queen (parte della colonna sonora), con un debordante Claudio Santamaria, che quest’anno – tra l’altro – duetterà con Malika Ayane in ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ di Mina.

La tradizione della presenza sportiva

Probabile, poi, una presenza sportiva come da tradizione, magari da scegliere tra i medagliati di Milano Cortina. E chissà che non possa essere Federica Brignone, la quale (a prescindere dal risultato ai giochi) potrebbe offrire una testimonianza di sacrificio e resilienza legata al recupero dal grave infortunio. Mentre i lavori sono in corso Conti ha annunciato che verrà ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella assieme a Pausini e ai Big del Festival. All’evento dovrebbe essere presente anche l’Ad Rai, Giampaolo Rossi.