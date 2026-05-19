Giro d’Italia 2026, Ganna vince cronometro Massa: Eulalio resta in maglia rosa

Filippo Ganna ha dominato la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, decima tappa del Giro d’Italia 2026, a 54,921 km/h di media. Il corridore della Netcompany Ineos ha preceduto il compagno di squadra Thymen Arensman, migliore tra gli uomini di classifica, distante 1’54”, e il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), a 1’59”. Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius) resta in maglia rosa resistendo all’assalto di Jonas Vingegaard. Il corridore portoghese, classe 2001, rimane anche in maglia bianca-Conad, come miglior giocane della corsa Rosa.