Casa Bianca, Trump mostra i lavori nel cantiere della sala da ballo: "Non ci sarà mai un edificio così bello"

Una conferenza stampa nel cantiere edile della Casa Bianca è l’ultima mossa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per mostrare come sarà la “sua” sala da ballo. “Ho costruito molte cose straordinarie, ma non ci sarà mai nulla di simile a questa struttura“, ha dichiarato orgoglioso Trump aggiungendo che “in termini di bellezza, probabilmente la cosa più simile a questo sarebbe la facciata della Corte Suprema”. “Che ne pensate?”, ha chiesto poi ai cronisti, con il rumore del martello pneumatico a fare da sottofondo. La conferenza, con tanto di rendering della facciata per come verrà su, arriva pochi giorni dopo che il Senato ha bloccato il finanziamento da un miliardo di dollari per implementare la sicurezza della sala da ballo e della Casa Bianca. Ma il presidente Usa ha risposto anche alle polemiche sull’uso dei fondi pubblici: “Questi sono tutti soldi miei e di donatori. È tax-free”.