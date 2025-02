Il premio Oscar a tutto tondo, dall'omaggio a Mattarella alle battute su Musk e Salvini poi l'annuncio del suo ritorno in Tv

Dodici minuti di show a tutto tondo. Roberto Benigni torna sul palco dell’Ariston realizzando il sogno di Carlo Conti di averlo al suo fianco durante la quarta serata del 75° Festival di Sanremo. Un ciclone magari non ai livelli dei precedenti (tra toccate a Pippo Baudo e l’urlo ‘Wojtylaccio’ che si fece sentire sino in Vaticano), ma abbastanza per travolgere il prestigioso palco nella serata Cover del Festival e non lasciarsi sfuggire qualche stoccata ai governanti di turno.

Il premio Oscar si lancia in battute a raffica da Elon Musk a Giorgia Meloni, passando per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e Amadeus senza dimenticare l’omaggio al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno dell’attacco di Mosca al Capo dello Stato.

A sorpresa poi, Conti costringe Benigni a duettare sul suo grande classico: l’Inno del Corpo sciolto. “E’ la serata dei duetti, la dobbiamo cantare insieme” ha detto Conti. Infine, l’annuncio del nuovo programma “Il sogno” che andrà in onda su Rai1 il prossimo 19 marzo.

La battuta su Amadeus e l’allusione a Salvini

L’ultimo ad averlo sul palco dell’Ariston era stato Amadeus, a cui l’attore e regista toscano rifila subito una delle sue sferzanti battute. “Il suo Festival non è ancora finito”, scherza alludendo alla lunghezza delle puntate delle edizioni condotte dal predecessore di Conti, “entrando ho visto dei cantanti che ancora sono in attesa di cantare dall’anno scorso”. Giura di non voler parlare di politica, ma la sua esibizione prende sin da subito la direzione che tutti si aspettano, e rivolgendosi a Conti dice: “Hai bloccato l’Italia. Dovresti fare il ministro dei Trasporti. Lo faresti in maniera straordinaria”. Una neanche troppo velata allusione a Matteo Salvini. Poi ancora: “Dietro le quinte ho visto Marcella Bella, e le ho detto ‘Bella ciao!’. Per par condicio ho dovuto salutare anche i ‘Neri per caso'”. C

Ciclone Benigni: Musk guarda Sanremo e vota…Giorgia

Conti ride senza imbarazzi, anche quando Benigni inizia a parlare di Elon Musk. Il fondatore di Tesla, “parla sempre dell’Italia, figurati se non vede Sanremo. Su X ha già votato per…Giorgia”, afferma l’attore, giocando tra il nome d’arte della cantante in gara e quello della premier Meloni. E ancora, sempre sul filo dei doppi sensi, “Giorgia c’è sempre stata, c’era l’anno scorso, quello prima, ci sarà l’anno prossimo e anche quello dopo. Dai retta a me, ci sarà per diversi anni”. Musk, continua Benigni, “è innamorato, sono sempre insieme. È andata a prendere un premio in America e glielo ha dato lui. Ora è con lui a vedere Sanremo. Sono capaci di sposarsi e fare un viaggio di nozze su Marte”. Lui, ha affermato ancora Benigni, “è un uomo ricchissimo, vuole preparare la marcia su Roma: ‘Roma o Marte'”. Poi Donald Trump che “vede Sanremo” e “dopo la Groenlandia vuole prendersi la Liguria”.

L’omaggio di Benigni a Mattarella: “Felici che lei ci rappresenti”

Non solo gag e battute, anche un omaggio sentito a Sergio Mattarella da parte di Benigni. “Vedere ridere il Presidente della Repubblica fa stare bene, perché è una persona straordinaria”, ha dichiarato Benigni che ha poi aggiunto: “Ci riconosciamo in quello che dice. Non si è mai sentita una parola uscire dal Presidente, che non fosse di verità e di pace. Siamo felici di essere rappresentati da Mattarella nel mondo”.

Il ritorno su Rai1 con programma ‘Il Sogno’

“Roberto Benigni tornerà su Rai1 il 19 marzo con ‘Il Sogno'”. Il tanto atteso annuncio è stato dato dallo stesso Conti nel corso della quarta serata della kermesse. Sarà un programma ricco di “verità, bellezza, dove si parlerà di noi, di quello che accade in Italia e nel mondo, nella nostra vita in questo momento, delle nostre aspirazioni e dei nostri sogni”, ha spiegato Benigni definendosi “un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, ‘I grandi sognatori non sognano mai da soli, ma tutti insieme’, sogniamo tutti insieme su Rai1 con ‘Il sogno'”.

