Federica Brignone, torna a sciare in Coppa del Mondo 300 giorni dopo l’infortunio

È andata molto meglio del previsto. A quasi 300 giorni dal drammatico infortunio in Val di Fassa, Federica Brigone è tornata a sciare in Coppa del Mondo con una ottima prima manche nello slalom gigante di Kronplatz. L’azzurra, partita con il pettorale numero 13, è momentaneamente sesta a 1″18 dalla leader la svedese Sara Hector. Considerata la gravità dell’infortunio e la lunga assenza, la prova di Brignone è stata a dir poco sorprendente. Giornata storta, invece, Sofia Goggia partita con il pettorale numero 12 e uscita dopo poche porte.

BENTORNATA FEDE 🥰



Dopo 292 giorni dall'ultima volta, Brignone è tornata in gara nello Slalom Gigante di Kronplatz 🔙



L'azzurra chiude la prima manche con il 7° tempo a +1.18 da Sara Hector 👏#EurosportSCI pic.twitter.com/O8eo1t2zxd — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2026

Brignone: “Felice per il rientro, con l’adrenalina non ho sentito dolore”

“È stata difficile, ero tranquilla in questi giorni ma quando ho messo fuori i bastoni non ero sicuro di essere pronta. Con la manche che girava tanto sono partita rigida, in queste condizioni è tosta, ma dopo il primo intermedio è andata un po’ meglio”, ha detto una soddisfatta Federica Brignone ai microfoni di RaiSport. “Mi sono sentita bene, più mi scaldo e meglio sto. Con l’adrenalina il dolore non l’ho sentito troppo, sono contentissima: è stato un ottimo test“, ha aggiunto la campionessa valdostana. “Ora voglio ritrovare le mie sensazioni, come so sciare, e spero di riuscirci già nella seconda manche”.

Buonfiglio: “Un’emozione rivederla”

“Avendola conosciuta in questo periodo e parlando con la mamma pochi giorni fa a Milano, Brignone dimostra professionalità, attenzione e determinazione. Quanti si sarebbero aspettati una prestazione del genere? Immaginate la pressione che aveva in testa al cancelletto, la capacità di isolarsi da tutte queste pressioni. È stata una emozione rivederla. Tanto di cappello”, ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, nel corso della conferenza stampa post Giunta.