Sanremo 2026, Conti: “Con Pausini e i big al Quirinale da Mattarella il 13 febbraio”

“Oggi c’è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo. Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i ‘Big’ in gara saremo ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. È una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”. Così il direttore artistico di Sanremo Carlo Conti.

Prosegue dunque il conto alla rovescia per il Festival, quest’anno spostato a fine febbraio per lasciare spazio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Come proseguono gli annunci del direttore artistico, ultimo in ordine di tempo quello della co-conduzione di Can Yaman nella prima serata della kermesse.