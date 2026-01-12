Sanremo 2026, Laura Pausini condurrà il Festival con Carlo Conti per tutte le serate

L’annuncio al Tg1. La cantante romagnola: “Sanremo è emozione, Carlo mi ha convinta”

Laura Pausini sarà al fianco di Carlo Conti alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo per tutte e cinque le serate. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal direttore artistico durante un intervento al Tg1, confermando una delle indiscrezioni più attese in vista della nuova edizione della kermesse.

“Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura”.

💥 Laura Pausini condurrà con Carlo Conti la 76^a edizione del Festival di Sanremo.

Dal 24 al 28 febbraio su #Rai1, #RaiPlay e #RaiRadio2.

La cantante romagnola, tra le artiste italiane più amate e conosciute nel mondo, ha accolto la notizia con entusiasmo ed emozione. “Sono felicissima, emozionata”, ha dichiarato Pausini, spiegando il legame profondo che la unisce al Festival: “Sanremo è tutti i miei sorrisi, le mie paure, la mia tentazione. Ed è Carlo, è lui che mi ha convinta”.

A raccontare con ironia il retroscena della decisione è stato lo stesso Carlo Conti, che ha scherzato sul suo “metodo di convincimento”: “Ho cantato sotto casa sua La solitudine stonando e lei mi ha detto: ‘Smettila, vengo’”.

Laura Pausini ha poi ammesso di vivere l’esperienza con grande partecipazione emotiva, consapevole però del ruolo delicato che la attende: “Penso che sarò fan, mi dovrai aiutare perché per alcuni avrò delle preferenze e non si può. Mi preparerò per questo”.

La presenza di Laura Pausini alla conduzione del Festival di Sanremo rappresenta uno degli elementi di maggiore richiamo della prossima edizione, unendo la solidità televisiva di Carlo Conti al carisma internazionale di un’artista che ha segnato la musica italiana degli ultimi trent’anni. Una coppia che promette di portare sul palco dell’Ariston emozione, professionalità e grande spettacolo.

Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata.



Con…

Pausini tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per la prima volta nella veste co-conduttrice, dopo le partecipazioni di inizio carriera, nel 1993 e 1994, e sei presenze in qualità di superospite, tra il 2001 e il 2022.