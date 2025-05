I nuovi naufraghi porteranno una ventata di novità sulle spiagge di Cayo Cochinos

Tre nuovi ingressi porteranno una ventata di novità sulle spiagge di Cayo Cochinos: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati entreranno a far parte del gruppo. I giovani rinforzi saranno subito messi alla prova. A proposito, prosegue lo scontro generazionale tra i naufraghi che risente anche di una lotta alla sopravvivenza più dura di sempre: c’è chi regge e chi invece cade.Infine, nel corso della serata ci sarà una nuova eliminazione. Al televoto sono finiti Mirko, Alessia e Patrizia: chi dovrà abbandonare l’Isola?

Quando va in onda L’Isola dei Famosi

Stasera, mercoledì 28 maggio, in prima serata, su Canale 5, il nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Cosa è successo nella precedente puntata

Nella puntata di mercoledì scorso, tra tensioni e nomination, non sono mancati i colpi di scena col ritiro di tre concorrenti. Camila Giorgi ha abbandonato l’Isola per motivi familiari urgenti, legati a problemi di salute di un parente in Argentina. Inoltre, anche Nunzio Stancampiano e Samuele “Spadino” Bragelli hanno deciso di lasciare il gioco, citando difficoltà legate alla fame e alla stanchezza. Nonostante fosse previsto un televoto, nessun concorrente è stato eliminato durante la puntata: il televoto è stato annullato a causa dei ritiri di Leonardo Brum e Angelo Famao avvenuti nei giorni precedenti. A seguito dei numerosi ritiri, la produzione ha deciso di unificare i gruppi dei Senatori e dei Giovani, eliminando la divisione iniziale e creando un unico gruppo di naufraghi.

