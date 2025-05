Sono dieci i naufraghi in arrivo a Cayo Cochinos, in Honduras

Al via il 7 maggio su Canale 5, in prima serata, l’Isola dei Famosi 2025. Debutta al timone del reality show, frutto della collaborazione tra Rti e Banijay Italia, Veronica Gentili che interpreta perfettamente lo spirito della “nuova Isola” volto alla riscoperta della dimensione più autentica del programma. Suoi compagni di viaggio saranno Pierpaolo Pretelli, inviato in Honduras, e Simona Ventura che, dopo aver condotto il reality e aver partecipato nelle vesti di concorrente, si cala in questa edizione nel ruolo di opinionista.

Il cast è composto da 20 naufraghi divisi equamente tra uomini e donne. Di seguito i dieci uomini impegnati nel reality show che, assieme alle colleghe donne, proveranno ad aggiudicarsi il bottino finale da 100mila euro.

Chi sono i naufraghi dell’Isola dei Famosi

I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono:

Mario Adinolfi

Samuele Bragelli

Leonardo Brum

Angelo Famao

Omar Fantini

Mirko Frezza

Dino Giarrusso

Nunzio Stancampiano

Lorenzo Tano

Paolo Vallesi

