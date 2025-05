Sono dieci le naufraghe ai nastri di partenza di questa edizione

L‘Isola dei Famosi 2025, prende il via in prima serata su Canale 5 mercoledì 7 maggio. Per condurre questa edizione è stata scelta Veronica Gentili che avrà al suo fianco Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, rispettivamente opinionista in studio e inviato nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras. I concorrenti sono venti equamente divisi tra uomini e donne.

I naufraghi si troveranno ad affrontare prove fisiche e psicologiche senza comfort, lottando contro fame, intemperie, sole implacabile, piogge tropicali e le immancabili difficoltà della convivenza. In palio c’è un montepremi di 100.000 euro, che rappresenta il traguardo finale per il naufrago che riuscirà a sopravvivere e a trionfare. Metà dell’importo sarà devoluto in beneficenza.

Chi sono le naufraghe dell’Isola dei Famosi

Le naufraghe che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono:

Ibiza Altea

Chiara Balistreri

Loredana Cannata

Alessia Fabiani

Camila Giorgi

Antonella Mosetti

Cristina Plevani

Teresanna Pugliese

Patrizia Rossetti

Carly Tommasini

Una storia di forza e rinascita: Chiara Balistreri è pronta a mettersi alla prova sull’#Isola e ricominciare da zero. L’Isola dei Famosi, dal 7 maggio su #Canale5 e @MedInfinityIT 🏝️ pic.twitter.com/zbYlp7nHea — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata