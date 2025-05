Nuove nomination e scontri tra il gruppo dei Senatori e dei Giovani

Ritiri, tensioni e nuove nomination: è stata ricca di colpi di scena la puntata del 21 maggio dell’Isola dei Famosi 2025. Ecco tutte le news.

Tre concorrenti lasciano l’isola

Tre concorrenti si sono ritirati, lasciando il reality. Camila Giorgi ha abbandonato l’Isola per motivi familiari urgenti, legati a problemi di salute di un parente in Argentina. Inoltre, anche Nunzio Stancampiano e Samuele “Spadino” Bragelli hanno deciso di lasciare il gioco, citando difficoltà legate alla fame e alla stanchezza. Nonostante fosse previsto un televoto, nessun concorrente è stato eliminato durante la puntata: il televoto è stato annullato a causa dei ritiri di Leonardo Brum e Angelo Famao avvenuti nei giorni precedenti. A seguito dei numerosi ritiri, la produzione ha deciso di unificare i gruppi dei Senatori e dei Giovani, eliminando la divisione iniziale e creando un unico gruppo di naufraghi.

Le nomination

Sono stati comunque messi in nomination tre concorrenti: Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. Le nomination sono avvenute tramite i voti del gruppo: Patrizia Rossetti e Alessia Fabiani sono state le più votate dai compagni, mentre il leader Omar Fantini ha scelto Mirko Frezza come terzo nominato. Il televoto, che coinvolge solo questi tre concorrenti, verrà riaperto nella puntata successiva per decidere chi salvare tra loro.

Scontri tra Senatori e Giovani

La puntata è stata caratterizzata da tensioni crescenti tra i due gruppi: i Senatori e i Giovani. Le discussioni si sono concentrate sulla gestione delle risorse, in particolare del fuoco, e sulle dinamiche di gruppo. Un confronto acceso ha visto protagonisti Mirko Frezza e altri naufraghi, con interventi della conduttrice Veronica Gentili e dell’opinionista Simona Ventura per placare gli animi.

Prova ricompensa e leadership

Nella prova ricompensa, i Senatori hanno avuto la meglio sui Giovani in un quiz di cultura generale, guadagnando un piatto di spaghetti al pomodoro. Alcuni concorrenti hanno scelto di non partecipare al pasto per motivi strategici. Omar Fantini si è confermato leader per la terza settimana consecutiva, consolidando la sua posizione nel gruppo.

