Grandi ascolti per il Sanremo di Amadeus e Affari Tuoi di Stefano De Martino, il nuovo talento Rai

Il 2024 ha il suo nuovo asso pigliatutto della tv generalista. Si tratta di Carlo Conti. Tutte le sue apparizioni hanno avuto un ottimo riscontro dal punto di vista degli ascolti. ‘Tale e Quale Show’ ha spesso vinto la prima serata con share superiore al 20% e ben oltre l’asticella dei 3 milioni di media spettatori. Nel 2024 ha condotto per il 13° anno consecutivo i ‘Music Awards’, ha diretto e presentato ‘Lo Zecchino d’Oro’, è stato il presentatore scelto per la serata evento ‘Cento – Un secolo di servizio pubblico’. E sulla torta è arrivata la ciliegina finale: la direzione artistica del Festival di Sanremo. Anche lui come Amadeus ha scelto il Tg1 per annunciare i big in gara e rispetto al suo predecessore ha cambiato il regolamento rispolverando il titolo riservato alle Giovani Promesse. La sfida con il successo di Amadeus nel cast finora non è perdente e per Conti è cominciata nel migliore dei modi perché la serata finale del Sanremo Giovani con la presentazione delle canzoni dei big ha ottenuto un ascolto migliore rispetto a quella di un anno fa firmata da Amadeus (media di 2.284.000 telespettatori, share 15% mentre l’anno scorso la finale chiuse i battenti un’ora più tardi rispetto a quest’anno e registrò una media di 1.806.000 spettatori e 14.4% di share). Mentre il Sanremo 2024 di Amadeus detiene il primato di ascolti: il 74.1% di share con 14 milioni 301 mila spettatori. La prima parte – dalle 21.27 alle 23.31 – con il 70.8% di share e 17 milioni 281 mila spettatori, la seconda dalle 23.34 alle 25.59 ottiene il 78.8% con 11 milioni 724 mila spettatori. Il picco di ascolti è stato registrato alle 22:39 con 18 milioni 259 mila spettatori (Fiorello/Roberto Bolle). Il picco di share alle 25:56 con 85.3% (lettura classifica finale).

Ballando con le Stelle rilancia Bianca Guaccero

Oltre Conti va detto che l’Intrattenimento Rai è andato bene anche con ‘Ballando con le Stelle’ che quest’anno ha incrementato gli ascolti, nonostante le polemiche scaturite dal caso Mariotto e alla sceneggiata della decisione presa durante la diretta. Il programma di Milly Carlucci ha rilanciato Bianca Guaccero, troppo presto dimenticata dalla Rai e ‘rispolverata’ da Conti per Prima Festival Sanremo.

De Martino, autentico talento del divertimento televisivo

Ma la vera esplosione di ascolti l’ha portata a casa Stefano De Martino, autentico talento del divertimento televisivo, che alla conduzione di ‘Affari Tuoi’ per la prima stagione ha valicato il muro dei 6 milioni di spettatori di media. Positiva la stagione anche per ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa (un po’ meno per ‘Porta a Porta’ che secondo lo stesso Vespa in alcune seconde serate ha pagato il traino basso). Positiva la stagione di ‘Belve’ (nell’ultima puntata sfiorati i 2 milioni di media con 1.909.000 spettatori pari al 12.2% di share), a conferma che la prima serata di Rai2 se non c’è il talk funziona. Non a caso hanno riportato un buon ascolto la serie ‘Stucky‘, ‘Stasera tutto è possibile‘, ‘Boss in incognito‘.

Su Rai3 in prima serata ‘Chi l’ha visto?’, ‘Report’, ‘Amore Criminale’ e ‘Splendida Cornice’ fanno la loro buona figura. Su Canale5 il prime time premia i programmi di Maria De Filippi in primis (‘Tu sì que Vales’, ‘Amici’, ‘C’è posta per te’). Tra i successi editoriali di quest’anno c’è anche ‘This is Me’ con Silvia Toffanin. La vera novità riguarda le serie tv, soprattutto quelle turche, da ‘Terra Amara’ a ‘Endless Love’ si contano ascolti super per il Biscione. Anno positivo anche per ‘Le Iene’ su Italia1 e per ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4. Meno bene dal punto di vista degli ascolti in prima serata ‘Fuori dal Coro’, ‘Zona bianca’ ed ‘È sempre Cartabianca’. A La7 si fa la standing ovation a Lilli Gruber, Enrico Mentana e Giovanni Floris che ormai vanno alla grande azionando il pilota automatico. Bene anche ‘La Torre di Babele’ e ‘Una giornata particolare’. Si tengono bene a galla anche Formigli e ‘Propaganda Live’. Su Tv8 merita una citazione a parte ‘GialappaShow’, mentre sul Nove bene la ‘Corrida’ di Amadeus, ‘Che Tempo che Fa’ di Fabio Fazio e i ‘Fratelli di Crozza’.

Daytime e Preserale, da Uomini e Donne a L’Eredità

Nel daytime di Canale5 promossi con merito ‘Uomini e Donne’, ‘Verissimo’, ‘Forum’. Su Rai1 conferme per ‘Unomattina’, ‘Storie Italiane’, ‘È sempre mezzogiorno’ (con Antonella Clerici che è andata bene anche in prima serata con ‘The Voice’), ‘Linea Verde’, ‘La Vita in diretta’, ‘Il Paradiso delle Signore’. Su Rai2 bene soprattutto ‘I Fatti Vostri’ e ‘Ore14’. Su Rai3 applausi a ‘Geo’. Nel preserale ‘L’Eredità’ di Marco Liorni su Rai1 e ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 tengono banco con una sfida all’ultimo punto di share.

I flop che più hanno fatto male ai conduttori

Mentre tra i flop vanno citati ‘Famiglie d’Italia’ con Flavio Insinna su La7 e il ritorno di Pino Insegno con ‘Mercante in fiera‘. La classifica dei flop vede ai primi posti ‘L’Altra Italia’ di Antonino Monteleone, il talk in prima serata di Rai2 che ha chiuso in anticipo così come ‘Se mi lasci non vale’ di Luca Barbareschi, ‘Binario 2‘, il programma che al mattino ha preso il posto di Fiorello, il talk ‘Avanti Popolo’ con Nunzia De Girolamo, ‘La Talpa’con Diletta Leotta e ‘Chissà chi è’ di Amadeus nella fascia access di Nove. Un esordio non certo felice per l’ex conduttore Rai che non ha avuto il tempo di studiare nuovi format. Meno male che c’è ‘la Corrida’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata