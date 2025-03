Citta del Vaticano (Vaticano), 6 mar. (LaPresse) – “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”. Queste le parole di Papa Francesco diffuse prima del rosario di questa sera in Piazza San Pietro. Il messaggio, registrato oggi dall’ospedale Gemelli, dura poco meno di 30 secondi ed è in spagnolo. È la prima volta che si sente la voce di Bergoglio dopo il 14 febbraio, giorno del suo ingresso nel nosocomio romano.

