“Il nostro modo di condurre è cambiato con l’esperienza. Alla quinta edizione di ‘Only Fun‘ i comici sono tutti contenti e un po’ rassegnati, prima erano preoccupati. La nostra attitudine è quella dei padroni di casa e come conduttori finalmente ora siamo credibili. Si può dire che dopo tre anni e cinque edizioni a ‘Only Fun’ la comicità si trasforma”. Così i PanPers – il duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino – giunti alla quinta conduzione dello show in onda su Nove. “Belen? La conoscevamo già, mai lavorato insieme prima. Noi molto felici, siamo entrati in sintonia”, hanno aggiunto, spiegando il loro momento positivo al fianco della showgirl argentina. “Social, teatro e tv? Ogni media è una lingua diversa. Siamo poliglotti, abbiamo con gli errori imparato a fare tutto. Il web lo spacchiamo con i nostri video, del resto l’umiltà non va più di moda”.

