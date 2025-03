"Social, teatro e tv? Ogni media è una lingua diversa"

“Il nostro modo di condurre è cambiato con l’esperienza. Alla quinta edizione di ‘Only Fun‘ i comici sono tutti contenti e un po’ rassegnati, prima erano preoccupati. La nostra attitudine è quella dei padroni di casa e come conduttori finalmente ora siamo credibili. Si può dire che dopo tre anni e cinque edizioni a Only Fun la comicità si trasforma. Belen? La conoscevamo già, mai lavorato insieme prima. Noi molto felici, siamo entrati in sintonia”.

Così i PanPers spiegano il loro momento positivo attestato dalla nuova stagione del programma in onda sul Nove con Belen Rodriguez. “Social, teatro e tv? Ogni media è una lingua diversa. Siamo poliglotti, abbiamo con gli errori imparato a fare tutto. Il web lo spacchiamo con i nostri video, del resto l’umiltà non va più di moda”.

