Shaila in crisi con Lorenzo riceverà la visita della mamma Luisa, le news sulla puntata

Il Grande Fratello torna in diretta stasera, giovedì 6 marzo, con una nuova puntata in prima serata su Canale5. Cresce l’attesa per l’importante verdetto del televoto, che stabilirà chi dovrà abbandonare la casa tra Chiara, Mariavittoria, Stefania e Federico.

La sorpresa nascosta nel televoto

Durante la serata i concorrenti saranno convinti di fare le normali nomination ma, invece, daranno il via a un meccanismo che porterà, nella prossima puntata, alla proclamazione del terzo finalista. Shaila, ancora in crisi a causa della consapevolezza dei limiti del suo rapporto con Lorenzo, riceverà la visita della mamma Luisa che ha bisogno di dirle cose importanti.

Mariavittoria, nel corso di questi sei mesi, ha sempre dato l’impressione di essere una professionista e donna risolta. Negli ultimi giorni, invece, si aperta e ha raccontato le sue fragilità. Questa sera, Mariavittoria riceverà una commovente lettera dal fratello, con il quale non è in ottimi rapporti. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy è come sempre condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

