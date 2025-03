Torino, 7 mar. (LaPresse) – Stefano Conti è libero. Il trader è stato dichiarato innocente al processo a Panama. Lo annuncia Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d’Italia eletto nella Circoscrizione Centro e Nord America. “Dopo aver rischiato 30 anni di galera e averne trascorsi quasi due in una prigione di massima sicurezza a Panama in regime di carcere preventivo, Stefano Conti è stato dichiarato innocente”, scrive Di Giuseppe su Facebook. “Lui era uno dei duemila italiani detenuti nel mondo che non hanno mai avuto un giusto processo. Come altri nostri connazionali, dopo il mio intervento, l’accusa nei suoi confronti è risultata infondata. Stefano ha avuto giustizia ed è tornato libero”. “Ringrazio il Governo nella persona del vice ministro Cirielli e del sottosegretario Silli, e l’ambasciatore italiano a Panama Nicoletti. Ora, dobbiamo riportare a casa l’ingegner Cocco, detenuto in Costa d’Avorio”, conclude. Conti era stato arrestato nel 2022 con l’accusa di traffico di esseri umani a scopo sessuale.

