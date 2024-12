Ogni sera il trio offrirà uno sguardo su ciò che accade sul palco, dietro le quinte e nel mondo social

Da sabato 8 fino al 15 febbraio, subito dopo il Tg1 delle 20, torna su Rai 1, per la nona volta, il ‘PrimaFestival‘ che accompagnerà il pubblico verso la 75ª edizione del Festival di Sanremo. A condurre, in studio, due popolari volti della tv: Bianca Guaccero e Gabriele Corsi che potranno contare sulle incursioni al Teatro Ariston della brillantissima Mariasole Pollio. Guaccero è reduce dal successo di ‘Ballando con le Stelle’

Ogni sera, il trio offrirà uno sguardo esclusivo e dinamico su ciò che accade sul palco, dietro le quinte e nel mondo social che ruota intorno al Festival. Con stili e approcci complementari, i conduttori condurranno i telespettatori, attraverso interviste, curiosità e momenti inediti, alla scoperta dell’essenza del Festival più amato dagli italiani.

Come da tradizione consolidata, PrimaFestival sarà anche il primo programma ad accendere i riflettori sui 30 protagonisti della gara. Lunedi 10 l’iconico red carpet sarà interamente trasmesso e commentato da Guaccero, Corsi e Pollio.

Il programma, firmato dagli autori Walter Santillo, Alessio Tagliento e Tania Carminati, con la regia di Carlo Flamini, promette di fondere tradizione e innovazione. Con uno storytelling fresco e interattivo, un appuntamento imperdibile per vivere l’emozione di Sanremo in tutte le sue sfumature, avvicinando generazioni diverse al cuore della musica italiana.

