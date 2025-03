'Chi l'ha visto?' e 'Rocco Schiavone' fanno meglio del film di Rai1

Nella serata tv di ieri gli ascolti in Total Audience di mercoledì 2025 sono: in access su Rai1 ‘Cinque minuti’ 4.654.000, 24.2%; ‘Affari Tuoi‘ 5.508.000, 25.6%; su Canale5 ‘Striscia la notizia’ 3.057.000 telespettatori, share 14.2%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ 1.745.000 telespettatori, share 8.2%. Su Rai3 ‘Il cavallo e la torre’ 1.255.000, 6.2%; ‘Un posto al sole’ 1.641.000, 7.6%. Su Rete4 ‘4 di sera’ 1.110.000 telespettatori, share 5.5% e 940.000, 4.3%.

In prima serata su Canale5 la prima puntata di ‘Guinness Lo show dei record’ 2.132.000 telespettatori, share 14.8%. Su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ 1.918.000, 11.7%. Su Rai2 la serie ‘Rocco Schiavone’ 1.765.000 telespettatori, share 9.7%. Su Rai1 il film ‘The Fabelmans’ 1.366.000 telespettatori, share 8.4%. Su Italia1 il film ‘Geostorm’ 1.078.000 telespettatori, share 5.9%. Su Rete4 ‘Fuori dal coro‘ 793.000 telespettatori, share 5.7%. Su La7 ‘Una giornata particolare Le ultime ore di Pompei’ 923.000 telespettatori, share 5.1%. Su Tv8 ‘Champions League Psg-Liverpool 1.327.000 telespettatori, share 6.6%. Su Nove il film Ex Amici 368.000 telespettatori, share 2%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata