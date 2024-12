Da Tony Effe che porta ‘damme ‘na mano’ a Fedez che presenta la sua ‘Battito’, l'annuncio dei 30 big in gara a "Sarà Sanremo"

Ora ci siamo davvero: a meno di due mesi dal festival di Sanremo il tabellone della kermesse si completa con le Nuove proposte, mentre i 30 big svelano le canzoni con cui parteciperanno alla gara canora. Tra questi ultimi Tony Effe che, al termine di una giornata scandita dalle polemiche per la sua esclusione dal concerto di Capodanno del Circo Massimo a Roma, si presenta a ‘Sarà Sanremo‘ (su Rai1) per presentare il suo brano (‘Damme ‘na mano’), che – spiega – “è una canzone personale, romantica, con della romanità”.

Lo sfogo di Tony Effe dopo il caso del concertone

Carlo Conti non lo sollecita sul caso che lo sta vedendo protagonista, ma il trapper – poco dopo – si sfoga su Instagram: “Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo”, afferma nel post, dove ringrazia anche “tutte le persone” e “i miei colleghi” che “hanno preso una posizione” sulla vicenda del concerto di Capodanno a Roma.

Tutti i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2025

Sul palco di ‘Sarà Sanremo’ sale anche il rivale Fedez che gareggerà con ‘Battito’ che – ha commentato – “è la dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna quando quella donna è impersonificata nella depressione”. Tra gli interpreti più attesi Giorgia, che sul palco dell’Ariston canterà ‘La cura per me’, Elodie (‘Dimenticarsi alle 7’, che ha definito “un dramma”), Achille Lauro (‘Incoscienti giovani’), Modà (‘Non ti dimentico’) e Noemi (‘Se t’innamori muori’). Sarà, invece, Willie Peyote con ‘Grazie ma no grazie’ a riportare, attraverso il testo, i Jalisse “sul palco dell’Ariston”, ha svelato Conti, tornando sull’anticipazione lanciata durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’. Standing ovation del pubblico, infine, per il decano Massimo Ranieri che parteciperà al festival con ‘Tra le mani un cuore’, definita “un inno all’amore”.

Le quattro nuove proposte che si esibiranno a Sanremo

La passerella dei Campioni si è alternata alle ultime sfide tra i finalisti di Sanremo giovani e Area Sanremo, con la conduzione in questo caso di Alessandro Cattelan, per stabilire le quattro Nuove proposte della kermesse. A esibirsi all’Ariston saranno Alex Wyse, Settembre, il duo Vale Lp e Lil Jolie e Maria Tomba che eliminano, rispettivamente, Selmi, Angelica Bove, Mew ed Etra.

Non solo canzoni durante la serata, ma anche il siparietto della coppia Alessandro Siani-Leonardo Periaccioni che presentano il film ‘Io e te dobbiamo palare’.

Sono loro il 31esimo Big che Conti, con una gag, aveva annunciato il giorno precedente, cogliendo di sorpresa molti prima di svelare che si trattava di uno scherzo. I due attori irrompono sul palco e intonano ‘Tutti al Nove’ sulle note di ‘Tutti al mare’, un riferimento al canale di Discovery dov’è approdato Amadeus, predecessore di Conti nella direzione artistica di Sanremo.

