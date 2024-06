L'attore che per sei anni ha prestato il corpo e la voce al famoso folletto si rivela in un video su TikTok

Risale a 19 anni fa l’addio di Danilo Bertazzi alla Melevisione e, solo ora, il simpatico folletto Tonio Cartonio spiega sui social i motivi che lo hanno portato a lasciare il celebre programma Rai per bambini. Tutto iniziò con un problema di salute e un intervento al cuore che dovette subire.

L’attore 64enne, che ha accompagnato per sei anni grandi e piccini nel viaggio dentro al Fantabosco, si scusa con i suoi telespettatori, ormai adulti. “Ogni volta che vedo un meme con l’addio di Tonio alla Melevisione mi sento un pochino in colpa. Cercherò di spiegare il vero motivo per cui ho lasciato il programma, fermo restando che è stata una decisione mia quella di abbandonare il Fantabosco”, ha esordito l’attore in un video pubblicato su TikTok.

Bertazzi e l’intervento al cuore

“Intanto sono stato preso per i capelli. Questo ti cambia la prospettiva della vita e ti fa pensare. Ricordo che ero in ospedale ed ero preoccupato di essere sostituito, di non tornare più, telefonavo agli autori e alla produttrice chiedendo di non lasciarmi a casa. Però, essendo in ospedale loro hanno messo un personaggio nuovo, Nina Corteccia”, continua Bertazzi. L’attore ha poi rivelato che amava così tanto la Melevisione da decidere di continuare a registrare le sue puntate anche durante la convalescenza, nascondendo le cannule della flebo sotto al costume di scena.

L’amore per la Melevisione però non è bastato: Bertazzi spiega di essersi accorto, a un certo punto, di non essere più in grado di distinguersi da Tonio Cartonio, arrivando alla decisione di abbandonare il programma. “Stava prendendo il sopravvento sulla mia vita, avevo perso me stesso”, ha concluso l’attore.

