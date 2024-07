Da settembre condurrà Affari Tuoi su Rai1: "Un programma quotidiano, palestra necessaria per questo mestiere"

Stefano De Martino, che da settembre condurrà Affari Tuoi su Rai1 al posto di Amadeus, respinge le voci secondo cui dietro la sua ascesa nella tv di Stato ci sarebbe Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier Giorgia. “Sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero. Quindi non so questa spinta da dove pensano che sia arrivata. La vera spinta è che un programma come ‘Stasera tutto è possibile’, piccolo, su Rai2, ha fatto dei numeri via via sempre più grandi”, ha detto il conduttore a margine della presentazione dei palinsesti della tv pubblica a Napoli. Ha poi parlato delle sue aspettative per il programma in autunno: “Fare il conduttore significa avere voglia di passare del tempo nelle case delle persone, farlo quotidianamente ti dà proprio la possibilità di entrare in quei salotti e fare compagnia ai telespettatori. È una palestra necessaria per fare questo mestiere“.

