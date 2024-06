Le due emittenti hanno comunicato gli ascolti registrati nel 2023 e 2024

Guerra di dati tra Rai e Mediaset sugli ascolti. Parlando dei risultati degli ultimi due anni Piersilvio Berlusconi ha sottolineato la tendenza positiva del Biscione in termini di share e quella “in senso opposto” dell’azienda di Viale Mazzini. La tv pubblica, però, ha replicato affermando di confermarsi come “primo editore televisivo in Italia, distanziando le reti Mediaset nell’intera giornata e nel Prime Time”.

Piersilvio Berlusconi: “Siamo ancora davanti alla Rai, grande soddisfazione”

Mediaset ha ottenuto una media del 40,8% di share sulle 24 ore nella stagione da settembre 2023 ai primi di giugno 2024. Nel 2019/20 era al 37,5%. “La tendenza è positiva, con più stagioni di crescita e anche in questa abbiamo mantenuto il risultato degli anni precedenti”, ha dichiarato soddisfatto l’Ad Piersilvio Berlusconi in una conferenza stampa nella sede di Cologno Monzese. “La Rai, nostro principale competitor, ha avuto una tendenza in senso opposto, e questo ci dà un vantaggio commerciale non da poco”, ha aggiunto. “Non è nei nostri obiettivi essere davanti alla Rai, ma ovviamente ci dà soddisfazione ed è un dato particolare. Con Europei e Olimpiadi non sarà possibile restare davanti ma ad oggi è così“.

Rai: “Noi primo editore in Italia e leader ascolti davanti a Mediaset”

“La Rai nei primi cinque mesi del 2024 si conferma primo editore televisivo in Italia, distanziando le reti Mediaset nell’intera giornata e nel Prime Time. Pur avendo tre reti specializzate in meno rispetto al maggiore competitor e ben quattro dedicate solo al Servizio pubblico, quindi non omologabili alle reti commerciali di Mediaset, Rai si conferma leader negli ascolti“, si legge in un comunicato della televisione pubblica. “Considerando le reti generaliste -si legge ancora nella nota-, la Rai ha circa 5 punti di vantaggio su Mediaset nell’intera giornata e ben oltre sette punti di vantaggio nella prima serata. Va evidenziato come sia aumentato il divario tra Rai 1 e Canale 5 nel prime time rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel 2024 Rai 1 ha fatto registrare un 7,3% di share rispetto a Canale 5”.

