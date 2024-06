La televisione pubblica lo rende noto in un comunicato

La Rai replica a Mediaset mostrando i propri dati registrati nel 2023 e 2024. “La Rai nei primi cinque mesi del 2024 si conferma primo editore televisivo in Italia, distanziando le reti Mediaset nell’intera giornata e nel Prime Time. Pur avendo tre reti specializzate in meno rispetto al maggiore competitor e ben quattro dedicate solo al Servizio pubblico, quindi non omologabili alle reti commerciali di Mediaset, Rai si conferma leader negli ascolti“, si legge in un comunicato della televisione pubblica. “Considerando le reti generaliste -si legge ancora nella nota-, la Rai ha circa 5 punti di vantaggio su Mediaset nell’intera giornata e ben oltre sette punti di vantaggio nella prima serata. Va evidenziato come sia aumentato il divario tra Rai 1 e Canale 5 nel prime time rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel 2024 Rai 1 ha fatto registrare un 7,3% di share rispetto a Canale 5”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata