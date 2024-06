L'Ad: "Discovery voleva Maria De Filippi ma lei è un pezzo importante"

Mediaset ha ottenuto una media del 40,8% di share sulle 24 ore nella stagione da settembre 2023 ai primi di giugno 2024. Nel 2019/20 era al 37,5%. “La tendenza è positiva, con più stagioni di crescita e anche in questa abbiamo mantenuto il risultato degli anni precedenti”, ha dichiarato soddisfatto l’Ad Piersilvio Berlusconi in una conferenza stampa nella sede di Cologno Monzese. “La Rai, nostro principale competitor, ha avuto una tendenza in senso opposto, e questo ci dà un vantaggio commerciale non da poco”, ha aggiunto. “Non è nei nostri obiettivi essere davanti alla Rai, ma ovviamente ci dà soddisfazione ed è un dato particolare. Con Europei e Olimpiadi non sarà possibile restare davanti ma ad oggi è così“.

Piersilvio Berlusconi: “Discovery voleva Maria De Filippi ma lei è pezzo importante”

“Maria De Filippi è unica nel panorama tv italiano, Discovery è vero che aveva fatto una offerta decisamente importante. Noi abbiamo messo sul tavolo quanta stima professionale ci sia, lei ha deciso di restare con noi perché è un pezzo importantissimo di Mediaset. La ringrazio per il lavoro che continua a fare, il nostro rapporto professionale e umano è solido”, ha raccontato Piersilvio Berlusconi.

