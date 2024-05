Il comico impersona il direttore del Tg La7

Nella nuova puntata di ‘Fratelli di Crozza’ – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza diventa il direttore del TG La7, Enrico Mentana: “Ricordo solo alla Rete per cui lavoro da 14 anni che prima di me era un filo sotto Telelombardia, e oggi faccio l’8% di share nonostante prima di me la Rete metta per lanciarmi ‘Padre Brown’… un telefilm che non guarda nemmeno lo stesso Padre Brown”.

