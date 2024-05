La replica dell'editore di La7 dopo il botta e risposta infuocato tra la conduttrice di 'Otto e Mezzo' e il direttore del Tg

E’ arrivata la replica di Urbano Cairo, editore della rete televisiva La7, dopo il botta e risposta tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana. “La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti”, ha affermato l’imprenditore in una nota. “Un’azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio”.

Immediata la reazione di Mentana che, dopo la nota di Cairo, su Facebook ha scritto: “Sottoscrivo”. Poi è arrivata anche quella di Gruber che ha affermato: “Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda”.

Cosa è successo tra Gruber e Mentana

La giornalista e conduttrice di ‘Otto e Mezzo’, a inizio trasmissione il 6 maggio, si era lamentata del ritardo con cui le è stata data la linea dal Tg La7. “Benvenuti alle 20:46 e non alle 20:30…ma insomma l’incontinenza è una brutta cosa”, aveva detto Gruber. Il direttore del telegiornale le aveva poi risposto su Facebook: “Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti del tutto simile a quelle dei giorni precedenti del Tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio gravemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi”, ha scritto nel post Mentana.

