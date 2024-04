Il conduttore a 'Viva Rai2!': "So le cose ma non ce la faccio più a stare zitto"

Amadeus lascia la Rai e va sul Nove. Lo ha annunciato questa mattina Fiorello a ‘Viva Rai2!’. “Lo devo dire io, ormai è su tutti i giornali, Ama mi dispiace. La gente sta aspettando. Tre, due, uno: Amadeus lascia la Rai e va al Nove”, ha detto il conduttore tv tra lo ‘stupore’ e i sorrisi dei co-conduttori. “Voi sapete che comunque lui scherza, non si sa mai se dice sul serio o se scherza”, ha replicato a Fiorello Fabrizio Biggio. Però “l’ha detto un po’ secco”, ha osservato invece Mauro Casciari.

Lo showman siciliano ha mostrato una busta bianca con il logo della Rai, annunciando la lettura di un finto ‘comunicato‘ con oggetto ‘Sono sempre i migliori che se ne vanno’, citando, tra i firmatari anche Carlo Fuortes e Stefano Del Noce. “Pensa, so le cose ma non ce la faccio più a stare zitto. Amadeus, o mi chiami o mi blocchi se no dico tutto”, ha detto prima di leggere la lettera.

