L’ironia di Fiorello durante ‘Viva Rai2!’ sulle voci che danno Amadeus in allontanamento dalla Rai. “Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa…”, ha scherzato lo showman nel suo quotidiano morning show. E alla domanda ‘Amadeus resta in Rai o va altrove?’, lo showman ha risposto accennando con la tromba il triste motivo del ‘Silenzio fuori ordinanza’ e dicendo tra le risate: “Questo lo dedico alla Rai”. Qualche giorno fa, fonti Rai avevano precisato a LaPresse di essere in attesa di “una risposta” da parte del conduttore degli ultimi 5 festival di Sanremo “a una nostra proposta” per il rinnovo del suo contratto. In ballo, secondo un’anticipazione di Dagospia, ci sarebbe un’importante offerta di Discovery per portare Amadeus sul Nove.

